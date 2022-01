Così l'armatore Aponte, il secondo più ricco di Svizzera, vuole rilanciare l'ex Alitalia

Self made man, leader mondiale nel cargo e nelle crociere, cervello in Svizzera e cuore a Sorrento. Il capo di Msc punta, con Lufthansa, a comprare Ita Airways per integrare mare e cielo. Se l’operazione riesce è un vero cambio di paradigma

Finora erano sbarcati a terra, avevano preso il controllo di porti, treni e autocarri, ma gli armatori non erano mai saliti in cielo, nessuno di loro, nemmeno gli americani, gli scandinavi, i britannici quelli che competono testa a testa con gli italiani. Invece il numero uno al mondo nel trasporto merci via mare e il numero tre nel romantico circo delle crociere, ha rotto il tabù. Gianluigi Aponte intende entrare in Ita Airways insieme a Lufthansa con lo stato italiano che resta a presidio della bandiera.