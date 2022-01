Lufthansa e Msc vogliono Ita (bene!)

Come anticipato dal Foglio sabato scorso, Lufthansa vuole entrare nel capitale della ex Alitalia. Il gruppo Msc, leader nel mercato delle crociere, ha annunciato una manifestazione di interesse ad acquisire insieme alla compagnia aerea tedesca una quota di maggioranza in Ita Airways. La compagnia di navigazione svizzera, fondata dall’italiano Gianluigi Aponte, “si pone l’obiettivo di realizzare una partnership con il governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all’iniziativa”, dice la nota.

