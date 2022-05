Meno stato in Ita è un bene per la compagnia, con buona pace dei sovranisti

Se non si rischiasse qualche commento sarcastico verrebbe da dire che anche la sistemazione di Ita Airways con un socio forte è tra le questioni che il governo ha chiesto di accelerare, ponendo una scadenza, quelle della fine di giugno, che è simile alla scadenza adottata per le riforme legate al Pnrr. Il sarcasmo sarebbe giustificato dalla più che ventennale battaglia per accasare, invano, prima Alitalia e poi la sua erede. Sfidiamo le prese in giro e prendiamo atto di questo milionesimo momento decisivo e della necessità di fare una scelta per dare stabilità alla compagnia aerea. C’è un’ultima tentazione cui sfuggire, a favore della quale si muovono gli spiriti sovranisti nella maggioranza e fuori. Perché l’offerta che arriverà da Air France, per ora anticipata dalle mosse del fondo Certares e prossima alla formalizzazione dopo l’aumento di capitale della compagnia francese, potrebbe comportare il riconoscimento di una quota alta alla proprietà pubblica italiana, con un 40 per cento che resterebbe al Mef.

