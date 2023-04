Niente tasse per chi fa figli. La proposta di Giorgetti per scommettere sulla natalità

Scommettere sulla natalità, già, ma in che senso? Il governo ha un’idea clamorosa ed è questa: niente tasse per chi fa figli. Ieri a Milano al Salone del mobile, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata ad affrontare una delle grandi emergenze italiane: la drammatica denatalità del nostro paese. Meloni ha detto che il governo ha intenzione di “incentivare la natalità”, che si trova oggi al suo minimo storico, con meno di sette neonati e più di dodici decessi ogni mille abitanti, con 393 mila nati e 713 mila morti nel 2022, con 1,5 milioni di residenti in meno rispetto al 2014, e ha ricordato che il tema riguarda “la tenuta del nostro sistema economico e sociale”. Scommettere sulla natalità, dunque, è una priorità per il governo, ma in che modo è possibile passare con concretezza e senza retorica dal verbo chiacchierare al verbo agire? Una risposta – clamorosa – a questa domanda la si può ritrovare in un dossier importante che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha deciso di aprire in questi giorni per intervenire con forza sul tema.

