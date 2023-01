Cara Meloni, non bisogna aver paura dell'incoerenza

È uno spettacolo semplicemente meraviglioso osservare il governo Meloni mentre ogni giorno cerca un modo per raffinare la sua tecnica in una disciplina in cui l’attuale presidente del Consiglio è diventa primatista mondiale. Una disciplina molto delicata, che Meloni ha però scelto con coraggio di portare sotto le luci della ribalta: il tuffo carpiato con salto mortale, doppio avvitamento ed elevato coefficiente di incoerenza. Una disciplina che ha un fattore di difficoltà molto elevato ma che nonostante tutto, anche con discreta scioltezza, la presidente del Consiglio, come si è visto anche sulla partita delle accise, è finora riuscita a eseguire senza deludere particolarmente i suoi spettatori. La particolarità delle esecuzioni di Meloni è che da mesi la suddetta atleta compie le sue spericolate acrobazie negando però la difficoltà della sua performance e così ogni volta che qualcuno fa notare a Meloni la complessità degli avvitamenti si ritrova di fronte a una risposta più o meno di questo tipo: nessuna acrobazia, i miei tuffi sono lineari, senza avvitamenti, senza salti mortali.

