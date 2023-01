Il governo taglierà le accise sulla benzina se il prezzo dovesse salire, dice Giorgetti

Il ministro dell'Economia difende le scelte dell'esecutivo ma apre a un possibile intervento "in funzione di una norma che, come avrete modo di vedere nel decreto legge approvato il 10 gennaio 2023, consentirà un’azione in questo senso”

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande nel corso di un question time in Senato, ha affermato che “il governo si riserva di adottare le misure di riduzione delle accise in funzione di una norma che, come avrete modo di vedere nel decreto legge approvato il 10 gennaio 2023, consentirà un’azione in questo senso”. Se i prezzi del carburante dovessero quindi aumentare, l'esecutivo sarebbe pronto a tagliare le imposte: interverrà – ha detto sempre Giorgetti – “in relazione all’incremento verificato dei prezzi dei carburanti”. Come riferimento, il ministro ha citato i numeri del governo Draghi, dove il “prezzo aveva superato i 2 euro al litro (toccando i 2,18 euro per la benzina)”.

Giorgetti ha dunque specificato che l'obiettivo è “verificare che l'andamento sia coerente con quello dell'offerta (…) o se sia invece determinato da comportamenti speculativi e di scarsa trasparenza degli operatori”. Ritornando così su uno dei cavalli di battaglia del governo, quello della speculazione, che nei giorni scorsi è stato spesso evocato da diversi componenti del governo e poi smentito dai dati sui prezzi dei carburanti diffusi dal ministero dell'Ambiente.

Il ministro ha infine difeso le misure prese dal governo in Cdm, valutandole in linea “con le buone pratiche rinvenibili nei paesi europei”.

Leggi anche: Il comunicato Sciopero dei benzinai a fine gennaio. "Contro di noi un'ondata di fango" Redazione

Leggi anche: il decreto L'operazione trasparenza di Meloni sulla benzina è un trucco che non riduce i prezzi Maria Carla Sicilia

Leggi anche: Gli appunti di Giorgia Meloni difende il rialzo delle accise sulla benzina: "Meglio aiutare chi ha più bisogno" Redazione