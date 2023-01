L'operazione trasparenza di Meloni sulla benzina è un trucco che non riduce i prezzi

L'obbligo per i distributori di esporre il prezzo medio nazionale dà un'informazione in più agli automobilisti, ma è inutile. In Italia i carburanti hanno costi diversi: la differenza tra i prezzi medi nelle province arriva fino a 15 centesimi. E non è colpa "dei furbetti" come dice Salvini

La parola magica è trasparenza. Per gestire il polverone sollevato dall’aumento delle accise sui carburanti, il governo ha deciso che i distributori di benzina dovranno esporre vicino ai prezzi praticati quello medio nazionale calcolato ogni giorno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati forniti dai gestori. Nelle intenzioni di Giorgia Meloni e i suoi ministri la misura dovrebbe agire da deterrente nei confronti di dinamiche speculative – che finora non sono state riscontrate né dalla Guardia di Finanza né dall’Antitrust – ma non c’è alcuna evidenza che con questo nuovo obbligo i prezzi possano ridursi. Alla base c’è il pensiero espresso pochi giorni fa dal ministro Matteo Salvini secondo cui “non ci possono essere distributori che vendono la benzina a 1,70 e altri a 2,40: evidentemente c’è qualcuno che fa il furbo”. In realtà sul territorio nazionale le differenze ci sono e al netto di singoli e specifici casi i furbetti non c’entrano.