Altro che accise, è l'embargo che minaccia i prezzi dei carburanti

All’indomani del ripristino delle accise sui carburanti, la soglia psicologica dei due euro è stata superata solo per il diesel e solo in alcuni casi con la modalità servito. Tuttavia, come da manuale, le reazioni delle opposizioni non si sono fatte attendere. Pd, Terzo Polo e Movimento 5 stelle hanno attaccato il governo Meloni per aver scelto di annullare gli sconti introdotti dall’esecutivo guidato da Mario Draghi, mettendo alla gogna soprattutto l’incoerenza della premier e del vicepremier Matteo Salvini. Entrambi, nelle loro precedenti campagne elettorali, avevano promesso di tagliare le accise. Ma dai banchi del governo, facendo due conti, la misura si è rivelata troppo costosa in un momento in cui lo spazio fiscale è stretto e la crisi economica diffusa: ora che i prezzi alla pompa si sono ridotti, meglio risparmiare gli oltre 7 miliardi di euro che sono stati spesi da marzo a dicembre e dirottarli sugli aiuti in bolletta per i redditi più bassi, è stato il ragionamento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

