Elogio del Salvini incoerente: prometteva di abolire le accise ma le ha aumentate

Nel 2018, fresco di successo alle urne, Matteo Salvini annunciò l’intenzione di tener fede a una solenne promessa elettorale: “Al primo Consiglio dei ministri, cancelleremo le accise sulla benzina”. Non se ne fece nulla, né al primo né all’ultimo Consiglio del governo Conte di cui era vicepremier e ministro dell’Interno. Ora che è ministro dei Trasporti del governo Meloni, e quindi con una responsabilità più diretta sull’argomento, Salvini ha fatto l’esatto contrario: dal 1° gennaio sono aumentate le accise sui carburanti, con l’abolizione definitiva degli sconti da 30 centesimi al litro introdotti dal governo Draghi che erano già stati tagliati del 40 per cento nel mese di dicembre. La decisione impopolare, tutta made in Lega, visto che è stata presa in accordo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha una sua razionalità economica. I prezzi dei carburanti sono in costante calo: secondo le rilevazioni del ministero dell’Ambiente, già a metà dicembre la riduzione dei prezzi aveva assorbito l’aumento delle accise di 12 cent deciso a novembre. Dal 1° gennaio, con l’ulteriore aumento di 18 cent al litro, benzina e gasolio costano alla pompa meno di giugno, quando costavano rispettivamente 2,03 euro e 1,97 euro al litro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE