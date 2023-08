Il silenzio assordante di Salvini, che ha perso la sua guerra contro i migranti

Matteo Salvini non parla più di migranti. Dal vocabolario del segretario della Lega sembra che l’intero glossario sovranista dei tempi andati, alla voce immigrazione, sia stato depennato da mesi. Niente più “porti chiusi”, basta con la “lotta ai clandestini”, persino la Bestia delle campagne social anti ong sembra essersi spenta e nessun allarme “sostituzione etnica” è stato lanciato dalle rive del Carroccio. Un silenzio in curiosa controtendenza con un’emergenza che quest’anno non è mai stata tanto reale. Secondo i dati diffusi ieri dal ministero dell’Interno, nei primi otto mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono sbarcati 101.386 migranti sulle coste italiane, in crescita del 107 per cento. Nonostante i numeri allarmanti, nelle vesti di ministro delle Infrastrutture Salvini si è ritrovato a parlare di sbarchi solamente fra le mura dell’Ucciardone. Ma lì, nell’aula bunker del carcere di Palermo, il segretario della Lega è costretto nella scomoda posizione di imputato, con l’accusa di omissione di atti d’ufficio e sequestro di persona, per aver negato nel 2020 lo sbarco a Lampedusa dei richiedenti asilo soccorsi da un’imbarcazione della ong spagnola Open Arms. Sui social, l’ultimo riferimento di Salvini ai migranti risale a maggio, prima della grande ondata di arrivi, quando il Capitano ha rivendicato con orgoglio la sua amicizia con Marine Le Pen: “Non accetto lezioni sull’immigrazione da chi respinge in Italia donne, bambini e uomini”, aveva scritto su Twitter in uno dei suoi slanci contro il presidente francese Emmanuel Macron. Da allora, silenzio. Messo sotto pressione per le vicende processuali del caso Open Arms, placato dalla sorprendente moderazione che accompagna questo primo anno di governo Meloni, smentito dai fatti e dai numeri sull’efficacia dei respingimenti a fronte di un flusso di arrivi che invece sembra inarrestabile, Salvini non pare voglia continuare una guerra ormai data per persa come quella dei migranti, e forse non più così utile nelle urne.

