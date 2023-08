Lampedusa, una tragedia senza slogan

L’ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa, del quale non sono ancora del tutto chiare le circostanze, richiede una riflessione critica ma realista sulle politiche in campo migratorio. Naturalmente la responsabilità più pesante è quella dei trafficanti che per lucro fanno partire imbarcazioni insicure, zeppe fino all’inverosimile, esponendo i migranti a rischi gravissimi. Anche le autorità del porto di partenza, in questo caso Sfax in Tunisia, non hanno saputo o voluto impedire la partenza e questo crea interrogativi sull’efficacia degli accordi con la Tunisia, come in passato su altre manovre diplomatiche analoghe. In questo caso non pare ci siano responsabilità invece della Guardia costiera italiana, che si è attivata appena informata della situazione, anche se oramai era tardi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE