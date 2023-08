Motovedette a secco, ci pensano le ong

Proprio quando stavamo quasi per dimenticarci dello stato di emergenza dichiarato lo scorso aprile dal governo Meloni per l’accoglienza dei migranti, ecco che arriva la notizia che la Guardia costiera di Lampedusa ha finito il carburante per le sue motovedette. Non solo, ma visto lo stato di necessità che ha imposto di centellinare il carburante, per riuscire a salvare tutte le centinaia di migranti arrivati nelle ultime ore – oltre 700 persone – la Capitaneria di porto ha dovuto derogare – di nuovo – al decreto Cutro, chiedendo alle navi delle ong di aiutarla compiendo più salvataggi l’uno dopo l’altro. Era già successo il mese scorso, quando la nave umanitaria di Open Arms fu chiamata dalla Guardia costiera per recuperare centinaia di persone al largo della Libia in più operazioni di salvataggio in mare. Una prassi normale, nel pieno rispetto del diritto internazionale, ma sanzionata dal decreto Cutro e che per questo suscitò la rabbia dell’anima leghista dell’attuale maggioranza al governo.

