"Con Open Arms non collaboriamo. Il loro intervento? Un caso isolato". Parla Molteni

Il sottosegretario leghista al Viminale dopo gli interventi dell'ong su richiesta della Guardia costiera: "Non legittimeremo mai chi, finanziato da soggetti stranieri, cerca di fare ricerca e soccorso in modo autonomo"

“Non arretro di un millimetro, noi con Open Arms non collaboriamo”. A parlare è Nicola Molteni, sottosegretario della Lega al ministero dell’Interno, uomo dell’ex leader dei “porti chiusi” Matteo Salvini al Viminale, dopo che, come raccontato da questo giornale, lo scorso 6 luglio la Guardia costiera italiana ha chiesto non una, ma ben sei volte all’ong Open Arms di effettuare salvataggi in mare. Governo e Lega hanno dunque riabilitato le ong? “Assolutamente no”, ci ferma subito Molteni. “Non legittimo quello che fanno, non si può delegare a un soggetto straniero finanziato da stranieri, il soccorso in mare lo devono fare le autorità italiane: Capitaneria di porto e Guardi Costiera”, dice il sottosegretario.