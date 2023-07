I numeri crescono ma l'allarmismo sugli sbarchi non c'è più. Benissimo

I dati sull’immigrazione irregolare segnalano una crescita assai consistente, dai 24 mila del 2021 (dal primo gennaio all’11 luglio) ai 31 mila del 2022 agli oltre 72 mila del 2023, nello stesso periodo. Il centrodestra, che quando era (almeno in parte) all’opposizione, strepitava e straparlava di “invasione” e di “sostituzione etnica”, ora che ha responsabilità di governo si occupa di una, difficilissima, operazione di contrasto alle cause dell’immigrazione, che sono peraltro globali, economiche e persino climatiche. Anche la stampa e le emittenti televisive di quella parte hanno messo il silenziatore alla denuncia e questo va benissimo. Se è questa l’informazione di regime, va apprezzata e non demonizzata. L’assunzione di responsabilità è un compito arduo, che spesso richiede di abbandonare, talvolta di contraddire esplicitamente le campagne propagandistiche di quando questa responsabilità era soprattutto di altri. Meglio essere coerenti con le funzioni che si esercitano per mandato elettorale che essere coerenti con l’esaltazione agitatoria del passato.

