I numeri smentiscono lo slancio dell'Europa per le “vie sicure” sull'immigrazione

Bruxelles. I leader dell’Unione europea ieri hanno nuovamente attribuito ai trafficanti di essere umani la responsabilità per gli oltre 1.800 migranti che sono morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno. “Il Consiglio europeo esprime la sua profonda tristezza per la terribile perdita di vite come risultato della recente tragedia nel Mediterraneo”, dice la bozza del vertice iniziato ieri, a proposito del naufragio di Pyros, dove sono morti circa 650 migranti: “L’Ue rimane impegnata a rompere il business model dei trafficanti” e vuole “gestire meglio i flussi di migranti ed evitare che le persone si imbarchino in viaggi così pericolosi”. Quest’ultima frase vuole dare una patina umanitaria alla strategia dell’Europa fortezza, con cui l’Ue sta appaltando a Libia, Tunisia e Turchia la sua politica migratoria. Oltre a fare accordi con paesi terzi per bloccare le partenze e intercettare i migranti in mare, l’Ue vorrebbe offrire un’alternativa ai rifugiati affinché non si mettano nelle mani dei trafficanti e salgano sui barconi per poter chiedere asilo. A Bruxelles si chiamano “vie legali e sicure”, in Italia “corridoi umanitari”, alle Nazioni Unite “reinsediamenti” e “ingressi umanitari”. Ma i numeri smentiscano lo slancio umanista dell’Ue e dei suoi stati membri. I rifugiati che hanno beneficiato dei corridoi umanitari nel 2022 sono stati appena 17 mila, secondo i dati Eurostat.

