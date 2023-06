Lacrime di coccodrillo al vertice dell'Europa fortezza. I possibili scontri tra i 27

Bruxelles. I capi di stato e di governo dell’Unione europea oggi confermeranno la strategia dell’Europa fortezza nel loro tentativo di risolvere i problemi migratori dei ventisette stati membri. Cooperazione con i paesi terzi per fermare le partenze e intercettare i migranti in mare, memorandum con la Tunisia come modello per altri paesi della sponda sud del Mediterraneo e accelerazione dei rimpatri sono le tre principali misure contenute nella bozza di conclusione del Consiglio europeo. Sul naufragio di Pyros, nel quale sono morte circa 650 persone, ci saranno solo lacrime di coccodrillo: un richiamo per esprimere la “profonda tristezza” dei leader dell’Ue. La priorità non sono le attività di ricerca e soccorso in mare, ma “fare passi per prevenire sbarchi e partenze”, spiega al Foglio un diplomatico dell'Ue: “Il search and rescue è un tema troppo controverso. Lo abbiamo già constatato al Consiglio europeo di febbraio, quando si è discusso per ore provocando solo divisioni tra i ventisette”.

