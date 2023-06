Le contraddizioni del referendum polacco sui migranti

Al partito di governo polacco, il PiS, che governa dal 2015 e tenta di ottenere un terzo mandato alle elezioni che si terranno in ottobre, l’idea di un nuovo Patto su migrazione e asilo non piace per nulla. E poco importa che a chiederlo con particolare necessità in Europa sia un grande alleato come Fratelli d’Italia. Il PiS è convinto che non ci sia bisogno, che le nuove proposte violino, come ha detto il primo ministro Mateusz Morawiecki, “la sovranità degli stati membri” e la “Polonia non pagherà per gli errori delle politiche migratorie di altri”. In Polonia le forti manifestazioni contro il governo e contro l’istituzione di una commissione per indagare sulle influenze russe nella politica hanno esposto il PiS a critiche dure e corpose.

