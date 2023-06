Macron-Meloni, il bilaterale con la scusa dell'Expo. E cambia l'ambasciatore francese a Roma

Parigi, dal nostro inviato. Nemmeno europeo. Serviva un espediente universale per propiziare l’incontro fra loro due: l’Expo, appunto. Lo sbarco a Parigi di Giorgia Meloni è una faccenda diplomatica che si specchia nei rapporti non proprio fraterni con Emmanuel Macron, e questo si sa. Sette mesi di croccanti polemiche e perfidi dispetti, varie telefonate di Sergio Mattarella per placare gli animi, un bicchiere di vino e un calice di champagne all’hotel Amigo di Bruxelles, una chiacchierata a margine del G7 in Giappone. E poi si ricomincia sempre daccapo. Nous e vous. La premier oggi sta qui – nella città che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi grazie al no di Virginia Raggi su consiglio del meccanico di Di Battista – per tirare la volata alla candidatura di Roma per l’Expo 2030. L’ultima volta che la capitale ci provò si completò l’Eur, ma poi arrivarono le bombe e la guerra. Meloni è accompagnata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ha imbarcato con sé il governatore (Fratello d’Italia) Francesco Rocca. Certo, l’Expo 2030, ma qui oggi si incontrano Emmanuel e Giorgia, la scuola dell’Ena contro quella della Garbatella. Sbagliato avere pregiudizi: sono due mondi di nuovo a confronto. È la prima visita della capa della droite italiana sotto la torre Eiffel. Un incontro programmato all’ultimo minuto, se è vero che fino a venerdì sera lo davano ancora in forsissimo e domenica c’era sempre “un venti per cento” di possibilità di forfait.

