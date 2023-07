Perché la lotta con i pm serve anche a nascondere le svolte fatte da Meloni sui migranti

C’è stato un tempo in cui la destra, quando doveva andare all’attacco, quando voleva conquistare consenso, quando voleva mettere in difficoltà i propri avversari, sapeva perfettamente cosa fare e sapeva perfettamente su cosa puntare le proprie fiches: sull’immigrazione, è ovvio. La formula era quella che forse ricorderete. Arrivano troppi migranti? La colpa è del governo. Gli sbarchi non si fermano? La colpa è dell’Europa. A Bruxelles vogliono maggiore solidarietà? Noi facciamo il blocco navale. Le frontiere sono aperte? Noi chiudiamo i porti. L’Europa vuole accogliere i migranti? Noi ci alleiamo con Orbán. C’è stato un tempo in cui alla destra nazionalista, per mettere in mostra i propri muscoli, era sufficiente parlare di immigrazione. Quel tempo, come forse vi sarete accorti, è però finito. E una delle ragioni per cui il centrodestra italiano ha deciso in questi giorni di montare la panna attorno al tema farlocco dell’assedio giudiziario va forse ricercata qui. Non tanto o non solo nella volontà ferrea di difendere a oltranza gli onorevoli Delmastro e Santanchè. Quanto nella volontà ferrea di trovare una comfort zone utile a distrarre l’opinione pubblica da una clamorosa e indicibile scelta di campo compiuta su un terreno delicato: l’immigrazione, appunto. Una rivoluzione rotonda, importante, ma non rivendicabile, al centro della quale vi sono quattro notizie che difficilmente vedrete valorizzate dai telegiornali sensibili al richiamo della destra sovranista.

