"Siamo sotto assedio". Su Santanchè e Delmastro, Meloni lancia l'affronto ai pm

Doveva essere il giorno della difesa della ministra del Turismo, che però nessuno in FdI difende fino in fondo. E invece è scoppiata pura la grana del sottosegretario alla Giustizia, rinviato a giudizio sul caso Cospito. E la premier, dopo una riunione a Palazzo Chigi, diffonde una nota in cui accusa la magistratura. When in trouble, daje di complotto