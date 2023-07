Il paradosso di un governo che chiede aiuto alla ong che manda Salvini a processo

Il governo che fletteva i muscoli con annunci roboanti su fantascientifici blocchi navali, l’illusione delle zero partenze, con la tolleranza zero verso le ong e che rivendicava i porti chiusi, ha finito per chiedere aiuto alle stesse ong per salvare i migranti in mare. Un testacoda che è un bagno di realtà per l’esecutivo di Giorgia Meloni, in particolare per il suo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, l’ideologo della bufala dei porti chiusi da mesi a processo a Palermo per la sua guerra sconsiderata alle ong. Succede allora che nel silenzio generale lo scorso 6 luglio la Guardia costiera italiana abbia chiesto espressamente all’ong Open Arms di effettuare non una, ma ben sei operazioni di salvataggio. Mostrando un livello di coordinamento che non si vedeva almeno dal 2018, il Comando generale delle capitanerie di porto di Roma e le navi delle umanitarie si sono ritrovati insieme a salvare persone. “Una situazione di normalità”, la definisce al Foglio Veronica Alfonsi, portavoce dell’ong spagnola. Una normalità che non ti aspetti, da chi invece, persino dopo la strage di Cutro dello scorso febbraio, aveva gonfiato il petto facendo capire che il governo non aveva alcuna intenzione di cedere alla commozione collettiva suscitata dalla morte di almeno un centinaio di persone. Il decreto che ne seguì, quello della “caccia ai trafficanti su tutto il globo terracqueo”, prevedeva anche la regola per le ong di effettuare un solo salvataggio per volta e poi di rientrare rapidamente al porto assegnato da Roma. Ora però le cose sembrano essere cambiate. La pressione migratoria, soprattutto dalla Tunisia, è talmente elevata da rendere impossibile il rispetto tassativo dell’equazione “una missione, un salvataggio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE