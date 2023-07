Cercasi realismo al governo. Intervista ad Antonio Tajani

Sul fisco un distinguo: “Siamo sempre stati favorevoli a una pace fiscale e sono ben lieto che la Lega scelga di seguirci su questo piano, ma Forza Italia è contro qualsiasi tipo di condono”. Sulla giustizia nessun dubbio: “Noi stiamo con Nordio. Sia con il Nordio ministro che con il Nordio giurista”. Sulle intercettazioni poche sfumature: “Le indagini devono diventare segrete fino all’udienza preliminare: un’intercettazione penalmente irrilevante che non arriva sui giornali non è una sconfitta della libertà di stampa ma è una vittoria per la tutela dello stato di diritto”. Sull’immigrazione molto orgoglio: “Seguire l’approccio europeista significa fare i conti con la realtà e seguire la realtà produrrà risultati importanti”. Sulla demografia un invito: “La proposta del mio collega Giancarlo Giorgetti, tasse azzerate, o quasi, per i genitori che fanno almeno due figli, come idea per fronteggiare il drammatico calo della natalità, è un’idea che merita di essere coltivata: garantire la libertà ai giovani di poter fare figli è un dovere morale per chi ha a cuore il tema”. Sulla guerra una consapevolezza: “Il caos sul grano è l’ennesima dimostrazione del fatto che Vladimir Putin si è infilato in una strada da cui non riesce a uscire e continuo a pensare che l’unica potenza che oggi può avere la forza di spingere Putin verso una traiettoria diversa rispetto a quella presente è la Cina e su questo fronte qualcosa è lecito aspettarsi”. Sul proprio partito, Forza Italia, una convinzione: “Noi siamo leali, ma non compiacenti. La compiacenza è una forma di sudditanza psicologica. La lealtà, una forma di amicizia. Lei preferisce un amico o un adulatore?”.

