Col condono Salvini boicotta la linea della delega fiscale del governo

C’è chi pensa che il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, non avrebbe mai risposto per le rime al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sul tema della “pace fiscale” senza consultarsi o, almeno, senza ricevere prima il consenso del suo ministero di riferimento, vale a dire il Mef. Ruffini ha ricordato i risultati ottenuti con la lotta all’evasione fiscale che nel 2022 ha consentito allo stato italiano di recuperare 20 miliardi, ma soprattutto ha difeso il ruolo dell’istituzione che rappresenta con parole chiare: “Il contrasto all’evasione fiscale non è la volontà di perseguitare qualcuno”, ha detto. Non è difficile immaginare un’asimmetria di vedute tra Salvini e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, pur essendo dello stesso governo e dello stesso partito. E si potrebbe rilevare l’inopportunità per un ministro dei Trasporti di toccare le corde di un tema delicato come quello fiscale tra l’inaugurazione di una tratta ferroviaria e l’altra.

