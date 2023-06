Dalla Corte dei conti lezioni per Meloni sull'evasione fiscale

Smontare le balle sul pizzo di stato. Non è affatto vero che in Italia il fisco perseguita “il piccolo commerciante” e lascia in pace “le banche e le big company”: accade l’esatto contrario, tanti controlli sui pesci grossi, pochi sui piccoli.

Esattamente un mese fa, Giorgia Meloni chiuse la campagna elettorale delle amministrative a Catania illustrando con un intervento la strategia del governo sull’evasione: “La lotta all’evasione fiscale si fa dove sta davvero l’evasione fiscale: le big company, le banche, le frodi sull’Iva, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di stato”, disse la premier. Quelle parole, sottolineammo sul Foglio, non solo erano indegne per l’espressione che accosta lo stato che lei rappresenta a Cosa nostra, ma davano un’immagine falsata del problema dell’evasione, che è un fenomeno di massa. Ad esempio non è affatto vero che in Italia il fisco perseguita “il piccolo commerciante” e lascia in pace “le banche e le big company”: accade l’esatto contrario.