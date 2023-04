Ben venga il riferimento di Meloni a Togliatti, fra tanta retorica sulla Liberazione

Fa impressione il nome di Palmiro Togliatti in bocca a Giorgia Meloni (Corriere, lettera di oggi sul 25 aprile). Togliatti fu il capo dei comunisti italiani e un collaboratore di Stalin a Mosca negli anni durissimi dello stalinismo più cupo. Isolati ed esclusi dall’arco costituzionale, ma tollerati nel sistema democratico e parlamentare nonostante la “disposizione transitoria” contro la ricostituzione del disciolto partito fascista, i missini di allora, reduci della Repubblica sociale di Mussolini e lontani progenitori di Meloni, detestavano Togliatti come il nemico simbolico assoluto. Quando ebbe un ictus e cadde in agonia ad Artek, un campo di pionieri a Yalta, nella Crimea allora sovietica e oggi occupata dai russi di Putin, si era nell’estate del 1964, il giornale dell’Msi, il Secolo d’Italia, titolò così: “TOGLIATTI MORTO IN RUSSIA, NELLA SUA PATRIA”.

