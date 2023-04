Il futuro inghiottito da una futurologia invasiva e presuntuosa

Peggio della scomparsa delle lucciole, certificazione pasoliniana e poetica di un fatto che non sussiste, è la scomparsa dell’alea, del rischio, dell’incertezza implicita nella sorte. Federico Rampini racconta che l’Onu si è sbagliata di centinaia di milioni nelle sue previsioni demografiche africane, in particolare il famoso irrefrenabile e minaccioso boom delle nascite in Nigeria. Nel 2060 i nigeriani saranno molti, ma molti di meno di quanto incautamente pronosticato, e la cosa riguarda nel complesso l’Africa intera. Con le cifre previsionali balla il futuro dei continenti, delle migrazioni forzate, dell’assetto di società emergenti decisive anche per la nostra, appunto, sorte. Con la scolarizzazione delle ragazze, con l’urbanizzazione delle megalopoli, vengono a mancare i presupposti di uno dei pilastri dell’apocalissi negromantica in voga. Non è uno statistico bastian contrario, è l’Onu stessa a sanzionare con nuove proiezioni, che rovesciano quelle vecchie e le cancellano, il suo clamoroso errore.

