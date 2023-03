La tragedia di chi imbratta i palazzi senza sapere perché lo fa

La domanda che il sindaco Dario Nardella ha fatto all’attivista di Ultima Generazione “Ma che cazzo fai?!” non è cosi inopportuna e nemmeno è così semplice rispondere. È una domanda legittima per la quale non avrebbe dovuto nemmeno scusarsi. È d’altronde la stessa domanda che qualcuno avrebbe voluto fare, il 12 marzo del 2001, a quei talebani che con le mine e le cannonate buttarono giù i giganteschi Buddha della Valle di Bamiyan in Afghanistan, scolpiti dentro la montagna fra il sesto e settimo secolo dopo Cristo. Cosa c… stavano facendo e perché lo hanno fatto? Secondo me, non lo avevano ben chiaro né i talebani né i disobbedienti civili o pseudo attivisti. In entrambi i casi c’è e c’era una confusa sproporzione fra azione dimostrativa e risultato finale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE