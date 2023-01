Cosa ci insegna la storia sulla disobbedienza civile per il clima

“Ritratto di Carlyle, opera di Millais, danneggiata con mannaia da macellaio. Ala est riapre al pubblico alle 12. La National Gallery resta aperta”. In un’epoca in cui gli attacchi alle opere d’arte da parte degli attivisti per il clima sono all’ordine del giorno, questo titolo appare pienamente contemporaneo. Eppure risale al 17 luglio del 1914. L’autrice del gesto, Anne Hunt, era un’attivista per il diritto di voto alle donne. Pochi mesi prima, il 5 e il 13 maggio, i ritratti di Henry James e del Duca di Wellington subivano lo stesso trattamento alla Royal Accademy, mentre il 10 marzo era stato il turno del Venere e Cupido di Diego Velázquez. In altre parole, non è la prima volta che attacchi verso opere d’arte vengono utilizzati per mandare un forte messaggio politico. Inquadrare il recente fenomeno in un contesto storico non è un mero omaggio a Giambattista Vico e i suoi “corsi e ricorsi storici”, ma piuttosto ci permette di valutarne i pro e i contro, e di conseguenza di formulare un giudizio ragionato sulla disubbidienza civile in chiave climatica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE