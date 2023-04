Difesa della razza? Non esagerare, cara Rep.

Il governo dovrebbe scusarsi per il tremendo lapsus sulla sostituzione etnica, ma i fatti alla fine sono la scusa migliore. Per esempio la proposta "due figli, niente tasse": sarebbe un grido di battaglia vittorioso per la Next Generation Europe

"La difesa della razza”, come titolava ieri Repubblica, sembra un tantino esagerato. La formula complottista del disegno di sostituzione etnica ha un fondo razzista e suprematista, come dice anche il sito della presidenza del Consiglio dei ministri, ma l’uso della formula sbracata e falsa è l’inciampo terminologico del “prima”, fanatico, sul “dopo”, che è tutto un pragmatico e razionale revisionismo della precedente stupidità suprematista. Questi ex fascisti liberali che ci governano per volontà del popolo elettore hanno felicemente dirazzato, semmai, se guardiamo ai fatti di oggi che contraddicono le espressioni belluine di ieri. Che si scusino per tremendi lapsus, sarebbe il minimo, ma i fatti alla fine sono la scusa migliore. Per ora non si vedono, e non si vede da dove potrebbero arrivare, blocchi navali e campagne per l’integrità della stirpe.