Dante in camicia rossa. I messaggi in codice tra Gramsci e Togliatti

“Che Dante sia Fascista lo dimostrano tutte le sue opere”. Così dice, non Mussolini, che secondo il suo biografo britannico Denis Mack Smith “conosceva a memoria lunghi brani di Dante” e “leggeva Dante ogni giorno”, ma un suo solerte funzionario. Si chiama Pietro Jacopini. Non è un prefetto ma un capitano della Regia Guardia di Finanza. Con sprezzo del ridicolo, non si limita ad arruolare Dante nel Partito fascista, ma ne fa un acerrimo nemico dei nemici del regime. Nei versi 76-84 del canto VI del Purgatorio, quello di Sordello, vede “una prima condanna che Dante fa del socialismo, il quale, essendo internazionale, non ammette né confini, né Patria, né il simbolo della Patria stessa, la bandiera; ed ecco una prima affermazione di fede fascista del Poeta, il quale vuole e ama profondamente la Patria, e si lamenta anzi che questa sia senza nocchiero in gran tempesta, precisamente com’era l’Italia prima dell’avvento fascista. Dante dunque è un precursore del fascismo e, se fosse vissuto ai giorni nostri, ci avrebbe onorato sicuramente della sua compagnia, impugnando il manganello contro tutti i socialisti e i comunisti rinnegatori e disgregatori della Nazione…”.

