Prima di Sangiuliano. Il nazionalismo italiano ha sempre cercato di impossessarsi di Dante

Nel dibattito sollevato dal ministro Gennaro Sangiuliano su Dante fondatore della cultura di destra, è forse utile ricordarsi come e perché il nazionalismo italiano ha sempre cercato di impossessarsi dell’Alighieri e della sua opera. Nel 1857 si forma un comitato nazionale di raccolta fondi per dedicare una grande statua al poeta in una pubblica piazza fiorentina, fra i sottoscrittori Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci e Bettino Ricasoli. L’inaugurazione della stessa, opera del ravennate Enrico Pazzi, è del 1865 in Piazza Santa Croce davanti cioè al Pantheon dei grandi italiani e avviene in pompa magna alla presenza di Vittorio Emanuele II, festeggiando così anche il primo anno di Firenze capitale del Regno. Quindi il giurista triestino Giacomo Venezian nel 1888 scrive l’atto di nascita della Società Dante Alighieri a Macerata dove insegna all’università, per poi riuscire a fondarla l’anno dopo a Bologna grazie all’adesione di Carducci. Ebreo convertito al cattolicesimo, massone e irredentista, Venezian muore da volontario nella Prima guerra mondiale da fante del 121° Reggimento “Macerata” a Castelnuovo del Carso, ma già nel 1908 il suo messaggio era stato raccolto da Nazario Sauro che con altri irredentisti istriani, fiumani e dalmati attraversò l’Adriatico in pellegrinaggio a Ravenna sulla tomba di Dante. Gabriele D’Annunzio nell’impresa di Fiume del 1919 dice che ha inizio una Vita nova, citando Dante anche nello stemma inserendo cioè le stelle dell’Orsa maggiore descritte nel Paradiso.

