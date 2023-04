Lula è da Xi con un chiaro scopo commerciale. Il suo “piano di  pace” è un'offesa

“Putin deve riconoscere che è stato sconfitto, Zelensky che gli ucraini non hanno diritto alla loro terra”: è la proposta che il presidente brasiliano presenta durante la sua visita in Cina. Accompagnato da 200 imprenditori, cercherà anche investimenti e nuovi mercati di esportazione

“Putin deve riconoscere che è stato sconfitto, Zelensky deve riconoscere che gli ucraini non hanno diritto alla loro terra”. Questa è in pratica la traduzione del piano di pace del presidente brasiliano Lula, e si capisce perché né Mosca né Kyiv abbiano manifestato interesse per una proposta di mediazione che in effetti è al di sopra delle parti, nel senso che offende tutte e due. Dal punto di vista formale c’è però qualche sfumatura. Il presidente russo “non può tenersi territorio dell’Ucraina, forse si può discutere la Crimea, ma su ciò che ha invaso di nuovo bisogna ripensarci”, ma pure il presidente ucraino “non può volere tutto” è stato il contenuto esatto delle esternazioni che il presidente brasiliano ha fatto il 6 aprile in un incontro con giornalisti.