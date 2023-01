Lula ha preso al balzo la palla della rivolta dell'8 gennaio

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro cerca di scagionarsi. L’attuale presidente Lula cerca invece di prendere la palla al balzo dopo i fatti dell’8 gennaio a Brasilia. E in mezzo a loro c’è il giudice del Supremo tribunale federale (Stf) e presidente del Tribunal superiore elettorale (Tse) Alexandre de Moraes che sta diventando l’uomo più potente del Brasile. Così si possono sintetizzare al momento gli sviluppi di quello che il ministro della Giustizia Flávio Dino ha definito “la Capitol Hill” brasiliana, ma che si conferma in realtà sempre più come qualcosa di molto differente. E non solo perché a Brasilia non ci sono stati morti ma ci sono stati molti più arresti, come ha osservato lo stesso Dino. E non solo perché con Trump che non aveva ancora passato i poteri nel 2021 la transizione a Washington poteva effettivamente essere bloccata, mentre con Lula già insediato e Bolsonaro in vacanza in Florida tutta la buriana di Brasilia si configura soprattutto come una manifestazione degenerata. Anche degenerata male, visti i gravi danni provocati al patrimonio artistico custodito nei palazzi del potere.

