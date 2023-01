I sostenitori di Bolsonaro occupano i palazzi delle istituzioni. Brasilia come Capitol Hill

Migliaia di sostenitori dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro hanno dato l'assalto, domenica, ai palazzi delle massime istituzioni dello stato. L'attacco è durato ore e si è concluso con l'intervento delle forze federali, dopo una riunione d'emergenza dell'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva con il governo e dopo aver ordinato la chiusura del centro della capitale.

#BREAKING | #BRAZIL



PROTESTERS TRY TO STORM THE PRESIDENTIAL PALACE IN BRASILIA



Current situation:



NATIONAL CONGRESS: OCCUPIED

SUPREME COURT: OCCUPIED

pic.twitter.com/bUBEb8kKeM — Direto da América (@DiretoDaAmerica) January 8, 2023

Le forze di sicurezza hanno ripreso il controllo della Corte suprema, del terreno del Planalto, sede della presidenza, e quello del Congresso, invasi dai sostenitori di Bolsonaro che non accettano la vittoria del neo presidente e che hanno distrutto e saccheggiato i palazzi, vandalizzato i seggi, spaccato finestre e sventolato bandiere dai tetti degli edifici occupati. All'esterno degli edifici delle istituzioni brasiliane una marea umana con la maglietta della nazionale di calcio o una bandiera verdeoro sulle spalle. Il bilancio è di circa 170 arresti. Anche per l'ex segretario alla sicurezza di Brasilia, Anderson Torres, esonerato dal suo incarico nel pomeriggio, dopo l'esplosione del caos, è stato chiesto l'arresto immediato. Le forze dell'ordine hanno sparato gas lacrimogeni e sparato proiettili di gomma e granate stordenti, anche con l'uso di elicotteri.

Gravísimo lo que está pasando en Brasil, donde un bando no reconoce el resultado de elecciones democráticas y quiere tomar el poder por asalto.



Recuerda al ataque al Capitolio en EEUU. Liderazgo de Bolsonaro y Trump son un riesgo para la democracia pq no creen en sus valores. pic.twitter.com/cIP5bkK2D8 — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) January 8, 2023

L'irruzione degli ultrà di Bolsonaro nelle istituzioni della capitale, a Brasilia, ricorda quella di due anni fa a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump. L’assalto avviene a una settimana esatta dall’insediamento di Lula: i sostenitori di Bolsonaro chiedono un intervento militare per rimuovere Lula dal suo incarico. Si temeva che potesse accadere qualcosa del genere perché l'ex presidente non ha mai fatto le congratulazioni a Lula per la sua elezione e quando, il 2 novembre, ha riconosciuto di fatto la sconfitta, dando inizio alla transizione, nel paese c’erano 267 sit-in di protesta. Da giorni centinaia di persone manifestavano davanti al quartier generale dell’esercito a Brasilia, denunciando presunti brogli elettorali — mai dimostrati — al ballottaggio presidenziale del 30 ottobre. Bolsonaro ha lasciato il Brasile il 30 dicembre, due giorni prima della fine del suo mandato, e a bordo dell'aereo presidenziale dell'aviazione militare è andato in Florida, negli Stati Uniti, rifiutandosi di partecipare alla cerimonia del trasferimento dei poteri.





Qui i sostenitori di Bolsonaro assaltano il Palácio do Planalto. E come accadde per il 6 gennaio 2021 al Campidoglio americano, sono sempre gli stessi terroristi interni a fornire il materiale video dei loro crimini, con i loro smartphone #Brasilepic.twitter.com/ER7C4D1xw5 — Gianluca Di Tommaso (@gditom) January 8, 2023

Il presidente Lula, che al momento dell'assalto si trovava nella città di Araraquara, devastata da un'alluvione, ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva e ha annunciato di aver decretato un "intervento federale" che pone tutte le forze di sicurezza presenti a Brasilia sotto il controllo di una persona nominata dallo stesso Lula, Ricardo Garcia Capelli. "Troveremo tutti questi vandali e saranno tutti puniti", ha aggiunto Lula. "Quello che hanno fatto questi vandali, questi fanatici fascisti non ha precedenti nella storia del nostro paese. Chi ha finanziato (queste manifestazioni, ndr) paghera' per questi atti irresponsabili e antidemocratici", ha tuonato il capo dello stato attaccando anche la "polizia incompetente e in malafede" del distretto federale.

Condanne dai leader internazionali

La violenza dei sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è "terribile", ha detto il presidente americano Joe Biden ai giornalisti al seguito a El Pas, in Texas. "Condanniamo gli attacchi alla Presidenza, al Congresso e alla Corte Suprema del Brasile. Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile. Ci uniamo al presidente Lula nel sollecitare la fine immediata di queste azioni", ha scritto su Twitter il segretario di stato americano, Antony Blinken.

"Condanna assoluta dell'assalto alle istituzioni democratiche del Brasile. Pieno sostegno al Presidente Lula Da Silva, democraticamente eletto da milioni di brasiliani attraverso elezioni giuste e libere", scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

"Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in Brasile - così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani -. Ogni atto di violenza contro le istituzioni democratiche deve essere condannato con grande fermezza. I risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati".

"Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell'irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane", ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.