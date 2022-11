Bolsonaro rompe il silenzio e lascia a Lula un Brasile irriconoscibile

Mentre Jair Bolsonaro, ieri sera, riconosceva la sconfitta parlando da Palácio do Planalto, il palazzo presidenziale di Brasília, nel paese c’erano 267 sit-in di protesta. Lula sa che i tempi sono cambiati (il giorno in cui si era svegliato a Planalto l’ultima volta, il 1 gennaio 2011, il suo consenso personale era ancora dell’80 per cento) e pensa a un governo “inclusivo” rispetto alle istanze della destra moderata che, in materia economica, non sono poi così diverse da quelle dei sostenitori del presidente uscente. Per il ministero dell’Economia si parla di Henrique Meirelles, ex presidente della Banca centrale e già a capo dello stesso dicastero che potrebbe essergli riaffidato tra due mesi, quando avverrà la transizione. Meirelles piace ai mercati ed è stato un esponente di praticamente tutti i partiti brasiliani di centrodestra negli ultimi vent’anni, in questo momento è iscritto al Psd ed è il segretario alle Finanze dello stato di San Paolo, il più ricco. Meirelles poi ha passato la maggior parte della propria vita da adulto non in Brasile, ma a Boston: è stato per trent’anni un dirigente della holding finanziaria americana BankBoston e ne è diventato il presidente dopo la fusione con un altro colosso statunitense, fa parte dei consigli universitari dell’Mit e dell’Harvard School of Government, è consigliere della Washington University e siede nel consiglio di amministrazione del mercato finanziario assicurativo Lloyd's di Londra. E’ un amico di Bill Clinton e, soprattutto, di Lula, che lo ha voluto presidente della Banca centrale per tutta la durata dei suoi due mandati, dal 2003 al 2011. Ma Meirelles ha accettato incarichi pubblici in Brasile solo dopo aver raggiunto l’età della pensione, perché in Massachusetts guadagnava cinque volte quello che avrebbe guadagnato dopo.

