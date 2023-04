Così la destra strappa le politiche sociali agli avversari modernisti

Dalle reazioni alla proposta fiscale di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia che dice “due figli, niente tasse”, si capisce che la natalità nonché i tassi di fertilità e fecondità sono categorie di destra ideologica o come tali sono percepite. La dichiarazione rivelatrice fra tante è quella della correttissima sociologa Chiara Saraceno, convinta che invece della detassazione dei prolifici servano “progetti di lungo termine” (ma la generazione che cos’è se non il colmo del lungo termine?) oltre a dosi da cavallo supplementari di welfare (tax and spending, il grande mito della sinistra universale). Non male anche la generica, cauta ma sicura, diffidenza sull’efficacia: le tasse non sono il problema, si dice a sinistra, ben altre sono le ragioni per cui le donne non vogliono più tanto fare figli (vero, ma è un terreno di discussione molto delicato e equivoco). Poi, come indica un tweet di Fulvia Bandoli, c’è lo scandalo etico: il fisco deve riequilibrare e redistribuire secondo giustizia, non premiare chi si accoppia, concepisce e partorisce. E qui è ancora più chiaro: sarà mica un merito sociale fare figli?

