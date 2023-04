Due figli e niente tasse: Gian Carlo Blangiardo sposa l'idea di Giorgetti

“L’immigrazione va governata, non subìta. In Italia moltissime donne e giovani in età lavorativa restano fuori dal mercato del lavoro: è un ‘esercito di riserva’ da recuperare e valorizzare”. Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell’Istat e professore emerito di Demografia all’Università di Milano Bicocca, interviene nel dibattito su nascite e migranti. E sposa l’idea del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, anticipata dal Foglio: niente tasse per chi fa almeno due figli. “Agevolare il passaggio dal primo al secondogenito – ci dice Blangiardo – è un obiettivo strategico per favorire un recupero sul fronte della natalità. E’ qualcosa di conciliabile con i modelli famigliari del nostro tempo e potrebbe configurarsi come il primo importante passo verso l’inversione di tendenza. Sarebbe auspicabile che tale passaggio avvenisse in corrispondenza di donne relativamente giovani, diciamo nella seconda metà dei trent’anni, così da rendere possibili anche eventuali terzogeniti, per chi li volesse. Quanto al come arrivarci, la proposta del ministro Giorgetti offre uno spunto di riflessione per me assai interessante. Si può valutare quali siano gli interventi (compatibili con la finanza pubblica) più capaci, da un lato, di fornire un concreto aiuto economico, dall’altro, di poter assegnare una sorta di attestato di ‘riconoscenza’ da parte della collettività verso chi è disposto a farsi liberamente coinvolgere nell’impegno di un maggior carico famigliare, assumendosene i costi e le responsabilità. Ad esempio, in passato io ho suggerito, a puro titolo gratificante e dimostrativo, di esentare la famiglia dal canone Rai all’atto della nascita del secondo figlio. Sarebbe un segnale in grado di comunicare quel ‘siamo con voi’ che testimonia il nuovo atteggiamento culturale di cui c’è enorme bisogno”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE