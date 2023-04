Tridico contro Tridico. Il capo dell'Inps scopre che non si può abolire la legge Fornero

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista alla Stampa ha illustrato i dati tanto noti quanto preoccupanti dell’andamento demografico dell’Italia, che porteranno il paese nel giro di qualche lustro ad avere “più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione e che entrano nel mercato del lavoro“. Un rapporto di uno a uno tra nuovi pensionati e nuovi lavoratori renderebbe insostenibile il sistema. Bisogna quindi aumentare la natalità ed è indispensabile l’apporto dell’immigrazione, ma potrebbe non bastare. Pertanto, ora che il mandato da presidente dell’Inps è in scadenza, il messaggio politico che Tridico affida al paese (e quindi al governo e al Parlamento) è questo: “Bisogna che sia chiara una cosa: con il nostro andamento demografico riscrivere la riforma Fornero peggiorerebbe ancora il quadro. Quindi non credo ci siano le condizioni per abolire o cambiare a fondo la riforma”.

