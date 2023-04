Il governo rischia la stangata dalla Cedu per i debiti della Pa

Una valanga rischia di abbattersi sul governo e sulle sue politiche economiche. A causarla sono le pronunce con le quali da dicembre la Corte europea dei diritti dell’uomo sta condannando lo stato italiano a liquidare alle imprese i debiti non pagati dalla pubblica amministrazione. Nei giorni scorsi, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha iniziato a risarcire i danni morali ad alcune imprese e cittadini della provincia di Crotone dopo che la Corte di Strasburgo ha accolto le istanze presentate da quanti non riuscivano a incassare i loro crediti da comuni, province, aziende sanitarie locali e anche società controllate dagli stessi enti pubblici fallite senza onorare i loro debiti. Nei prossimi giorni il governo dovrà far sapere come intende procedere per la liquidazione dei crediti veri e propri, circa tre milioni di euro. Ma si tratta soltanto di un assaggio. La Corte di Strasburgo, infatti, nei prossimi mesi dovrà decidere altre decine di ricorsi presentate da imprese residenti in Calabria, Campania e Sicilia, assistite dall’avvocato penalista Francesco Verri. Parliamo di pendenze per circa 400 milioni di euro.

