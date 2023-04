Nel Def il governo smentisce sé stesso. Il Pnrr ha un ottimo impatto su debito e pil

Quindi il Recovery serve? Giorgetti è più fiducioso di Franco e Fitto più di quanto non fosse Garofoli. Nel lungo periodo si stima che gli effetti del piano saranno notevolmente positivi. Tutti i motivi per finirla con il piagnisteo sovranista

Mesi di lagne, di patriottico disfattismo, di rigurgiti antieuropeisti, e poi al dunque a smentire il catastrofismo del governo sul Pnrr è proprio il governo. Cortocircuiti sovranisti, messi nero su bianco nel Def. A pagina 12 della Sezione III del Documento di economia e finanza appena licenziato dal Mef, infatti, si legge: “In base alle ipotesi adottate, nel 2026, anno finale del Piano, per effetto delle spese ivi previste il pil risulterebbe più alto del 3,4 per cento rispetto allo scenario base (che non considera tali spese)”. Di qui al 2026, dunque, quasi 70 miliardi di crescita. Il che è sorprendente – e incoraggiante – se si pensa che il Def di aprile 2022, quello approvato un anno fa dal governo Draghi, la previsione era perfino più cauta, sia pur di due soli decimali: lì veniva stimato un impatto sul pil, al 2026, di 3,2 punti. Dunque, Giancarlo Giorgetti è più fiducioso di Daniele Franco. Dunque Raffaele Fitto è convinto della bontà del Pnrr ancor più di quanto non lo fosse Roberto Garofoli.