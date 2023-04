Fitto guadagna tempo con l'Ue. Ma il domino dei ritardi sul Pnrr preoccupa il Mef

Per la revisione del Piano si andrà oltre il 30 aprile. Meloni rassicurata dal suo ministro: "La Commissione non può farci fallire". Ma le proroghe si riflettono sulle scadenze di giugno, e così anche i pagamenti previsti vengono posticipati. Creando possibili problemi di cassa al Tesoro

Chissà se è vero, come ieri sussurravano nella delegazione spagnola che accompagnava Pedro Sánchez a Palazzo Chigi, che “se fosse successa in Spagna, una cosa simile, sarebbe caduto il governo”. La cosa, cioè il rinvio del pagamento della terza rata del Pnrr, non spaventa Giorgia Meloni. Semmai il problema col Recovery è che è una corsa senza respiro: ottenuta una proroga, si complica la scadenza successiva.