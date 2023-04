Il governo smascherato dal Def: dure lezioni di realtà su migranti e pensioni

Il governo Meloni, quello che dovrebbe rovesciare la nazione come un calzino (made in Italy naturalmente), era partito di gran carriera. Fratelli d’Italia aveva attinto all’armamentario della destra sociale (“pensioni minime a mille euro al mese” conquistando anche un pensionato di lusso come Silvio Berlusconi), mentre la Lega aveva promesso che riducendo (o meglio ancora eliminando) il Reddito di cittadinanza avrebbe garantito meno tasse per le partite Iva e più pensioni: Quota 101 riprendendo la rotta verso quella quota 100 introdotta nel 2019 che, secondo le stime dell’Inps, ha un costo di almeno 23 miliardi di euro. Ma sfogliando le pagine del Documento di economia e finanza si scopre che non è fatto per la margherita dell’amore. Ogni petalo sembra amaro come il fiele. Si era capito subito che non è aria di riforma delle pensioni e che il taglio al cuneo fiscale è poca cosa anche se si aggiunge la ricaduta del bilancio 2022.

