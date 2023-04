Da Bonafoni a Provenzano: ecco la segreteria Schlein

La leader dem presenta su Instagram la sua squadra. Fa gli auguri al Cav. di pronta guarigione e si scusa con i giornalisti per non aver organizzato una conferenza stampa. Tutti i nomi del nuovo Pd

"Abbiamo fatto un grande lavoro per costruire una squadra solida basata sul rinnovamento e sulle competenze". Elly Schlein ha presentato in una diretta su Instagram la nuova segreteria del Pd, ufficializzata con grande fatica a oltre un mese dall'elezione come nuova segretaria dei dem. Niente conferenza stampa, come anticipato questa mattina dal Foglio, ma la segretaria si è scusata con i giornalisti e ha promesso di organizzare al più presto un confronto con la stampa.

"Sono stati mesi complicati, ora mi prenderò qualche giorno per staccare, riposarmi", ha detto poi Schlein, che in apertura ha voluto rivolgere gli auguri di "pronta guarigione a Silvio Berlusconi, in questo momento di grande apprensione". Fino a questo pomeriggio era di fatto l'unica leader dell'opposizione a non aver rivolto un pensiero al Cav.

Schlein ha poi elencato i componenti della segreteria, letti in "rigoroso ordine alfabetico". Nelle prossime settimane verranno eletti anche un coordinatore dei sindaci e dei segretari regionali: entreranno anche loro in segreteria.

Alessandro Alfieri - Riforme e attuazione del Pnrr

Davide Baruffi - Enti locali

Marta Bonafoni - coordinatrice, Terzo settore e associazionismo

Stefania Bonaldi - Pubblica amministrazione, professioni e innovazione

Annalisa Corrado - Conversione ecologica, green economy

Alfredo D'Attorre - Università

Marco Furfaro - Responsabile delle iniziative politiche, Welfare e politiche sociali

Maria Cecilia Guerra - Politiche del lavoro

Camilla Laureti - Politiche agricole

Marwa Mahmood - Formazione politica

Pierfrancesco Majorino - Politiche migratorie, diritto alla casa

Irene Manzi - Scuola

Antonio Misiani - Economia, finanze, imprese e infrastrutture

Giuseppe Provenzano - Esteri, Europa e cooperazione internazionale

Vincenza Rando - Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza

Sandro Ruotolo - Informazione e cultura

Marco Sarracino - Coesione territoriale, sud e aree interne

Marina Sereni - Sanità

Debora Serracchiani - Giustizia

Igor Taruffi - Responsabile organizzazione del Pd

Alessandro Zan - Diritti

Dipartimenti fuori dalla segreteria:

Mauro Berruto - Sport

Annarosa Pesole - Transizione digitale

Jacopo Melio - Inclusione e abbattimento delle barriere

Gaspare Righi - capo segreteria

Fabio Alivernini - Responsabile della comunicazione del partito