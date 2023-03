Il nuovo mondo di Elly: ecco simboli e giovani amministratori

Siamo a Montecitorio. Due giorni fa. E’ in corso il primo question time della presidente Giorgia Meloni. L’”interrogante”, come l’ha definita la presidente del consiglio, è la nuova segretaria del Pd. E’ in piedi. Parla, gesticola, contesta. Enrico Letta, il segretario uscente, è tre file più indietro, accasciato sui banchi. Andrea Orlando, capo di Dems, massimo sponsor della candidatura di Schlein tra le corrente del partito, è quasi in piccionaia. Accanto alla segretaria invece ci sono Chiara Gribaudo e Marco Sarracino. E’ uno scatto dal mondo nuovo. Gribaudo, deputata ex orfiniana, è stata tra le prime a sostenere Schlein, è la sua coinquilina a Roma (“Ma Elly non c’èmai!”) ed oggi è vicesegretaria del partito. Il secondo, orlandiano di comprovata fede, è il segretario dem della Città metropolitana di Napoli, entrato a settembre per la prima volta a Montecitorio. Uomo macchina formidabile sembra essere destinato al ruolo di capo dell’organizzazione del nuovo Pd. Quaranuno anni Gribaudo, 33 Sarracino. Il cambio di classe dirigente nel Pd è prima di tutto un cambio generazionale. Tra chi del vecchio corso pure l’ha sostenuta c’è preoccupazione: “Portare le sardine in segreteria – confessa un’avveduta deputata dem – è una follia”.

