Un bolivarista per Elly. Schlein offre a Provenzano la delega agli Esteri del Pd

Con la nuova segreteria si apre la stagione di una nuova diplomazia nel Nazareno. "Il vicesegretario dei due mondi" non è più vice e va al posto di Alfieri (che ha curato la campagna di Bonaccini)

Andrea Orlando, che un po’ l’ha svezzato prima di lasciare che prendesse la sua strada – i capicorrente, nel Pd, sono come i maestri di Giorgio Pasquali: vanno mangiati in salmì – tempo fa, seguendone a distanza le scorribande in Sudamerica, ebbe a definirlo “il vicesegretario dei due mondi”. E avrebbe potuto continuare a esserlo, Peppe Provenzano: il vice di Elly Schlein. Sennonché lui, che la carica di secondo l’ha già ricoperta con Enrico Letta, cercava altro.