L'ex ministro per il Sud torna a sindacare sulla dignità di chi non la pensa come lui. Dopo il veto ai "liberisti" tocca ai "leghisti": chiede di bloccare la nomina del prof. Giovanardi, colpevole di essere un “tributarista di Vicenza” e "vicino a Zaia"

Rieccolo, il censore. Peppe Provenzano si è ormai calato nella parte di chi, non si sa bene in virtù di quale autorità etica o intellettuale, si mette a sindacare sulla dignità delle nomine degli accademici in ruoli tecnici. Stavolta ha puntato il prof. Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario all’Università di Trento, che non deve assolutamente essere nominato presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.