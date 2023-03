Perché ci vuole ottimismo anche con Elly Schlein

Non è la nostra cup of tea, ma la leader dei democratici può aiutare ad avere un Pd più forte, un M5s più debole, un Terzo polo più pimpante e persino una maggioranza più responsabile. Non ci credete? Fate un test

La domanda è secca e anche brutale ma non può non essere posta da chi cerca ogni giorno una ragione per osservare il futuro senza la lente del catastrofismo. E la domanda è questa: ma si può essere irresponsabilmente ottimisti anche su Elly Schlein? La risposta, al netto delle supercazzole politiche a metà tra Nichi Vendola e Alessandro Di Battista della nuova segretaria del Pd, è che sì: anche chi non considera Elly Schlein la sua cup of tea, come noi, può intravedere, nella sua ascesa, un qualche elemento positivo. Le ragioni che seguono sono diverse da quelle deliziose che hanno spinto Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico amico di Silvio Berlusconi, a confidare a Francesco Verderami, sul Corriere della Sera, la sua “simpatia” nei confronti della nuova leader del Pd (“Il solo fatto che sia la nipote di Agostino Viviani me la rende simpatica”, ha detto Confalonieri facendo riferimento al nonno di Schlein, Viviani appunto, avvocato, garantista e socialista che “quando nacque Forza Italia Silvio volle con sé”). E sono ragioni che hanno a che fare con due questioni importanti.