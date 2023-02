Per Elly Schlein il problema sarà passare dalla forma alla sostanza

Il principale punto di forza di Elly Schlein, riconosciuto anche dai suoi avversari, è il tratto di modernità oggettivo incarnato dalla sua figura politica. Giovane, donna, veloce, diretta, movimentista, coerente, bel sorriso, linguaggio semplice, attenzione ai diritti, poca esperienza di governo ma in compenso ottima dimestichezza con gli hashtag. Schlein risponde a una domanda di cambiamento vero, interno alla sinistra, di discontinuità con un passato riconducibile più alle stagioni passate a masticare che sconfitte che alle stagioni trascorse a governare, e la contemporaneità è certamente il suo tratto più importante che risponde a una richiesta effettiva del cosiddetto “paese legale” della sinistra, inteso come il sempre più ristretto corpo elettorale che si riconosce nel Pd. Schlein, in questo senso, incarna un effettivo spirito del tempo dell’essere progressista, il famoso Zeitgeist, ma la sua contemporaneità sparisce d’incanto quando dalla forma si passa alla sostanza e quando dal contenitore si passa al contenuto.

