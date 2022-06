È Rai minestra. Nuovi palinsesti già vecchi, e scoppia la guerra dipendenti-giornalisti

La programmazione 2022-2023 è un accozzaglia di idee e format ritriti. E in conferenza dei problemi dell'azienda non si parla

Ecco Rai minestra. La ricetta è facilissima: prendere delle serie Netflix di successo (Mi chiamo Francesco Totti e L’Isole delle Rose) e riproporle a un anno di distanza sulla televisione pubblica. Fatto? Ottimo. Aggiungere “i punti di forza dell’informazione Rai che sono Porta a Porta, Cartabianca, Report spezzettando a cubetti Piero e Alberto Angela (non perdono mai sapore). Successivamente recuperare dalla dispensa i programmi di Radio 2 (come Caterpillar) e trasportarli su Rai 2 (penalizzando così Radio 1). Magnifico. Lasciare sbollentare e mescolare un immancabile documentario di Walter Veltroni (su Pio La Torre) con programmi che ripropongono un’idea nuovissima: vecchi contro giovani. Spruzzare, come dice il direttore dell’Intrattenimento, Stefano Coletta, “gli artisti più fiiighi sulla piazza” per avere “perfomaaaaanse” tipo Festivalbar, mentre per i telespettatori più spericolati una grattuggiatina di “come diventare drag queen”, altro formidabile prodotto che stanno cucinando a Viale Mazzini.