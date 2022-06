La Rai va in telesciopero sulle amministrative

L’uomo Rai in sintesi: quando non brama incarichi, sciopera, quando non sciopera, brama incarichi. Per l’informazione c’è ovviamente la concorrenza. Apologo. E’ domenica 26 giugno, giorno di ballottaggio e le conseguenze del voto hanno significati nazionali. Mediaset e La7 prevedono, come è normale che sia, maratone. Sanno che c’è una domanda di notizie e la coprono. In Rai sanno che gli italiani accenderanno la tv e cosa pensa il lodevole “corpo Rai”? “Ecco il giorno giusto per fare capire chi siamo! Sciopero!”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE